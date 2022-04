Alain Cyriaque KOUAKOU

De nationalité ivoirienne resident à Abidjan Côte d'Ivoire, diplômé d'une Maîtrise de Management des Organisations de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université d'abidjan -cocody dépuis 2000, je suis intervenu sur des entreprises pubiques et parapubliques de mon pays notamment La société ivoirienne de raffinage, le port autonome d'abidjan et la petroci sans oublier la société des palaces du pays dans le cadre toujours du redressement deces société en difficultés de 2002 à 2008. Et ma dernière intervention date de mars 2010 relativement à une mission de restructuration des coopératives de palmier à huile mandatée par la SIPEF-CI,société chargée de l'achat et de la transformation des regimes de palme.



Mes compétences :

Finance

Marketing

Organisation

Ressources humaines