Raphaël KOUAKOU

Organisation administrative, coordination et suivi des activités du dpt juridique et contentieux;

interface entre la MUGEFCI et les professionnels du droit (avocats, huissiers de justice, notaires...)

avis, conseils, études juridiques;

rédaction d'actes juridiques (contrats, conventions...);

audit juridique;

suivi des dossiers contentieux;

secrétariat juridique ( rédaction pv AG, CA et autres réunions des organes)



Mes compétences :

Capacité à manager

Capacité à travailler sous pression

Capacité d'adaptation

Dynamisme

Écouter

Esprit d'initiative

Initiative

Manager

ouverture d'esprit