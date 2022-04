DEHI CONSTANT est né le 08 Juillet 1979 à Molonou dans la sous-préfecture de Didievi situé au Centre de la Côte d'Ivoire,donc un Baoulé.Il grandit à Yamoussoukro où il effectue la plus grande partie de son parcours scolaire et estudiantin.

SA VIE QUOTIDIENNE

Il ne passe jamais inaperçu car il donne de l'humour dans son entourage.I vit présentement à Abidjan dans la commune de Yopougon. Il pense être le dépositaire des serments de ses ancêtres, car il croit aux valeurs ancestrales de sa terre natale.C'est un réaliste ,de ce fait il préfère regarder,observer,analyser ,comprendre et tirer une conclusion avant de croire à quoi que ce soit . mais il est chrétien et il croit fermement en Dieu .il pense que seul Dieu est le créateur du ciel et de la terre.Telle est sa vision.C'est un homme généreux qui pense à ses proches et amis.Il aime aussi la culture.Il ne demande que la paix et la tranquillité dans son pays .Par ailleurs, sa nourriture préférée est le foutou igname ou banane accompagné à la sauce purement africaine(graine,gnangnan,djougblé,aubergine,namoukou + poisson et viande de brousse accompagnés d'une bonne bière ou le vin).Il aime curieusement tous ceux qui se débrouillent car selon lui, ceux-ci s'évertuent à réfléchir afin d'obtenir quelque chose.Toutefois il déplore les hypocrites.

SA VIE PRIVÉE

Il est célibataire et vit seul mais passe tous son temps; les jours de repos entre ami et membre de sa famille pour un partage fraternel.

En tant que Baoulé authentique , il respect les femmes et les aime.

En définitive , ce qu'on peut retenir de lui, c'est que DEHI CONSTANT est selon certains, un homme amusant mais ayant une conduite approximativement acceptable et selon d'autres très exemplaire .



Mes compétences :

Bâtiment et Travaux Publics

Urbanisme

Foncier/aménagements/constructeurs/développem

incendie et risques divers

conseil en immobilier