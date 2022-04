Traducteur - Juriste

Spécialisé en droit public, économie, environnement

Anglais > Français

+237 699-433-706

aldkamgo@gmail.com



Madame/Monsieur

Avec près de trois millions de mots traduits, je bénéficie d'une intense expérience professionnelle avec des agences basées en France et aux USA et pour des clients finals tels que Cabinet d’Avocats, Banque mondiale, Tourism British Columbia, Hilton, Nike, etc.

Ma particularité réside en mon amour de l'excellence, du travail bien fait. Je mets un point d'honneur à toujours livrer des traductions plus que correctes, et toujours dans les temps requis.

A mes compétences purement linguistiques et documentaires s’ajoutent une maîtrise de l’outil informatique et des formations spécialisées de niveau postuniversitaire, ainsi que vous pourrez le constater à la lecture du C.V. ci-joint.

Je vous remercie d’avance de l’attention que vous voudrez bien porter à ma candidature et serai heureux d’effectuer gratuitement un test de 250 mots.

Cordialement !

Alain D. Kamgo







Mes compétences :

Traduction simultanée

Traduction juridique

Traduction anglais français

Microsoft Excel

Microsoft Word

Antidote

Adobe Acrobat

Microsoft Windows

Synthèse rédactionnelle

Microsoft Office

Dynamisme

Project Management Office