Alain DA SILVA

Au cours de multiples missions réalisées au sein d'entreprises du secteur j'ai acquis de fortes compétences en efficacité énergétique du bâtiment et de l'industrie,en modulation de la charge électrique "Demand Response", en management de projet et sur le marché des smart Grids.



Je souhaite à court terme acquérir une forte expertise dans le secteur énergétique, et à moyen terme m’investir dans le même secteur sur les marchés émergents ou en développement.



Mes compétences :

Smart Grid

Maîtrise de l'énergie

Gestion de projet

Efficacité Énergétique

PMO

Energie