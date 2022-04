Alain DA SILVA

Experience de 20 ans comme Charge d'affaire en genie climatique et plomberie.

Chiffrage, etude et plan d'execution

Gestion d'un chiffre d'affaire moyen de 2 500 K€ en execution pour les marchés public et privé.

Gestion budget, suivi main d'oeuvre interne et sous traitance.





Mes compétences :

Plomberie

CVC

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad

Coordination de travaux

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Suivi de chantiers et planification

gestion equipes internes et sous-traitants

Chiffrage des chantiers

Respect des cout et délais