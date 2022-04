Nous somme en affaire depuis 1979,nous avons une expérience depuis 1968,nous avons été former par général électrique frigidaire,lg,samsung, bosh, sears,nous somme spécialiste en climatisation,appareils ménagers ,en réfrigiration domestique et commercial,nous offrons l'installation et la réparation de vos appareils de tous genre,bon service efficace,et rapide,voici mon siteArray



Mes compétences :

Climatisation pompe à chaleur

appareils ménagers

Vente

Installation

Service

Reparation sur RV