Alain DAJEAN

Sportif, ex membre de l'équipe de France Handisport Athlétisme et fondateur de l'association nationale des sportifs de petite taille France Nano SportsArray . Actuellement je suis membre actif du club de tennis de table de Elancourt et travaille au maintien de la section Handisport. Depuis 3 ans je travaille avec mon épouse à l'organisation du salon du Chocolat et des Friandises de la Vallée de Chevreuse.



Mes compétences :

Courageux

Déterminé