Alain DALLE

Formateur professionnel libéral indépendant Banque et Assurance.



Spécialiste protection sociale santé, prévoyance et retraite individuelle et collective.



Mise au point des compétences des collaborateurs dans le cadre de la Loi de Sécurisation de l'emploi et de l'obligation pour tout chef d'entreprise de mettre en place une complémentaire santé au profit de ses salariés.



Approche commerciale de l'entreprise.



Audit de protection sociale en entreprise.



Sur la base d'expériences solides de management, de Direction Générale et Régionale d'équipes tant commerciales qu'administratives ou de gestion dans les secteurs bancaires, assurances de personnes et gestion de patrimoine, je suis professionnel de la formation depuis 20 ans.



Formateur depuis 20 ans, j'exerce depuis 8 ans comme formateur consultant libéral auprès de groupes professionnels ainsi qu'à la demande d'organismes de formation.



J'interviens, à la demande, dans les domaines management d'équipes, techniques de vente de communication et de négociation commerciale, approche patrimoniale et réflexions autour de la protection sociale des salariés et non salariés.



*Point particulier : je m'investis fortement dans cette recherche d'une protection sociale appropriée (prévoyance et santé, retraite individuelle et collective) véritable enjeu présent et à venir pour toutes les professions et générations.



La formation des Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement fait partie de mes dernières orientations sur la base des dispositions prévues à cet effet (arrêté du 4 avril 2012).







Mes compétences :

Animation de formations

Gestion de patrimoine

Animation de réunions

Formation vente

Formation professionnelle

Négociation commerciale

Protection sociale

Assurances de personnes

Retraite et prévoyance

Banque