Catherine LEROY

Après plus de 20 ans d'expérience professionnelle auprès de publics variés : étudiants, stagiaires de la formation professionnelle, salariés, demandeurs d'emploi, j'ai décidé d'accompagner tous les salariés qui ont besoin d'améliorer leur orthographe et de communiquer plus efficacement à l'écrit comme à l'oral en développant une activité de FORMATRICE EN ECRITS PROFESSIONNELS. Derrière la maîtrise de la langue française se cachent de véritables enjeux : l'image de soi et celle de l'entreprise que l'on représente, un poste, un job, un concours, un diplôme ou tout simplement le souhait de mieux communiquer avec les autres.



Quoi qu'il en soit, l'orthographe n'est pas une maladie, et chacun peut y remédier.

Je propose donc des formations en individuel ou en collectif : des solutions pédagogiques adaptées aux contraintes de l'entreprise et aux besoins des salariés.



Mes compétences :

Conseiller les employeurs dans leurs recrutements

Informer, conseiller en législation sociale

Conseiller et accompagner les demandeurs d'emploi

Prospecter, négocier

Soutien scolaire en orthographe

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Government Legislation

Remise à niveau de salariés en écrits professionne