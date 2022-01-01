Catherine LEROY

Groupe Trigano - Site Périgord VDL
- Responsable Achats & Approvisionnement
2015 - maintenant
LUCAS MILHAUPT RIBERAC SA
- ACHETEUR APPROVISIONNEUR
2011 - 2015
PHILIPS ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
- APPROVISIONNEUR / ASSISTANTE ACHAT
1991 - 2001ASSISTANTE ACHAT : ASSURER LE SUIVI DES ACTIONS ACHATS DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS
APPROVISIONNEUR : GESTION DES COMMANDES SUR UN PORTEFEUILLE DE 500 à 700 REFERENCES ARTICLES EN RESPECTANT L'OPTOMISATION DES STOCK ET SANS GENERER D'ARRET DEC PRODUCTION PAR MANQUE MATIERE DANS UNE USINE TRAVAILLANT 7J/7 24H/24