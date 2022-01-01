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Catherine LEROY

SORGES

En résumé

Mes compétences :
Achats

Entreprises

  • Groupe Trigano - Site Périgord VDL - Responsable Achats & Approvisionnement

    2015 - maintenant

  • LUCAS MILHAUPT RIBERAC SA - ACHETEUR APPROVISIONNEUR

    2011 - 2015

  • PHILIPS ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC - APPROVISIONNEUR / ASSISTANTE ACHAT

    1991 - 2001 ASSISTANTE ACHAT : ASSURER LE SUIVI DES ACTIONS ACHATS DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

    APPROVISIONNEUR : GESTION DES COMMANDES SUR UN PORTEFEUILLE DE 500 à 700 REFERENCES ARTICLES EN RESPECTANT L'OPTOMISATION DES STOCK ET SANS GENERER D'ARRET DEC PRODUCTION PAR MANQUE MATIERE DANS UNE USINE TRAVAILLANT 7J/7 24H/24

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