Chargé de contrôle qualité grands chantiers terrassement et routiers

Assistance à MO et MOE sur grands chantiers autoroutiers et TGV

Chargé d'études réhabilitation (Erasmus) chaussées tout réseau

Dimensionnement chaussées neuves et anciennes (Alizé)

Expertise installation de valorisation ds matériaux

Recherche de matériaux