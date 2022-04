Alain DANEL

C'est en créant il y a 19 ans la filiale Française d'un Groupe Anglais spécialisé dans la conception et fabrication d'appareils de mesure électronique dans le domaine du chauffage et de la ventilation que j'ai pu acquérir de par mes fonctions de Directeur Commercial une réelle motivation envers les challenges, mettant ainsi en profit mes compétences pour le développement et l'évolution du chiffre d'affaire, une réelle maîtrise des budgets, une forte capacité de management de l'équipe commerciale (mixte entre de commerciaux interne, et des agents commerciaux multicartes) ainsi que l'ensemble du personnel sédentaire (administratif et SAV).

De part une politique commerciale de ventes en BtoB, j'ai aussi bien négocié les contrats de référencement auprès des grands acteurs de la distribution dans cette activité (Point P/ DSC - COMAFRANC, TEREVA, ALGOREL ...etc), tout en restant en contact et à l'écoute des clients finaux. Le suivit, l'analyse et l'évolution du marché m'ont permis aussi de gérer une clientèle "Grands Comptes" et de mettre en place un partenariat avec les centres de formation professionnelle.



Mes compétences :

Conscience professionnelle

Rigueur

Management

Autonomie

Gestion budgétaire

Relations clients

Gestion des litiges