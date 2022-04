Alain DE CATUELAN

Bonjour,



Dirigeant de sociétés, acteur, consultant, formateur, trainer et coach, voilà quelques grandes étapes de mon parcours.



Vous accompagner à devenir le personnage principal de votre vie professionnelle, voilà ce que je vous propose.



EN TANT QUE FORMATEUR :



La communication : outil central du management



A travers mon parcours de créateur et de dirigeant de sociétés, de comédien (théâtre, cinéma, télé, pub, évènementiel) et de consultant formateur en communication j'ai développé une expertise de la communication orale (prise de parole, présentation de projet, réunion, entretiens, communication interpersonnelle.



En groupe ou en individuel, je vous aide à développer vos qualités de communicant, votre force de conviction et surtout le plaisir de la prise de parole



Devenez acteur de votre communication.



EN TANT QUE TRAINER :



Vous devez vous exprimer prochainement en public ?

Vous devez vous exprimer dans les médias ?

Vous voulez vous entrainer aux entretiens en face à face (vente, recrutement, management, concours d’entrée aux grandes écoles…) ?

Vous souhaitez un accompagnement personnel ?



Je vous propose un entrainement personnalisé en fonction de votre besoin que nous aurons défini ensemble.



EN TANT QUE COACH :



Dirigeant, manager, profession libérale, chaque jour vous devez relever des défis : améliorer votre efficacité, votre management, vos performances, faire émerger vos talents et ceux de vos collaborateurs, vivre mieux votre quotidien en entreprise, équilibrer vie privée et vie professionnelle et peut-être réfléchir à une réorientation professionnelle.



Mon souhait est de vous accompagner dans tous ces épisodes de votre vie et vous aider à révéler vos talents.





J’interviens à Paris et en région parisienne ainsi qu’à La Rochelle, Niort, Poitiers et le Grand Ouest.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Accompagnement

Coaching

Communication

Ingénierie pédagogique

Formation