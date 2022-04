Alain DE LA TORRE

Ingénieur électronicien expérimenté, je possède une expertise plus particulière sur les circuits analogiques et hautes fréquences (RF/Hyper) et leur intégration dans l’application finale.



Responsable de nombreux projets, et confronté à des difficultés de tous ordres, je me suis approprié des méthodologies et techniques efficaces pour la gestion de projets. J’ai suivi ces projets depuis la définition des besoins avec les clients, jusqu’au lancement en production de masse, en incluant toutes les phases de conception, validation et qualification, avec de fortes contraintes de délai et budget, et, bien sûr, des objectifs de qualité très élevés. Dans cette fonction, j’ai été en relation étroite avec plusieurs clients internationaux.



En parallèle, responsable de l’évolution de l’équipe de conception, j’ai managé des équipes d’ingénieurs et techniciens d’une dizaine de personnes. Chargé d’adapter les ressources à la conception et à la réalisation de projets, j’ai aussi recruté et géré des personnes en sous-traitance.





Mes compétences :

Microélectronique

Gestion de projets

RF

Contacts clients

Électronique

International

Hyperfréquence

Management opérationnel

Gestion de projet