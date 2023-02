Jean-Michel VIEGAS

Vingt ans d'expériences de la RHF exercées sur une large partie du territoire pour trois leader de l'industrie agro-alimentaire.



Maitrise des techniques relatives au montage, au suivi et au pilotage de plans d'actions commerciales à l'encadrement de distributeurs spécialisés.



Expérience combinant la mise en oeuvre de la politique commerciale, le fonctionnement de l'outil de production, l'animation et l'optimisation de la distribution, l'élaboration des budgets, la bonne application du système qualité, la maitrise des principales techniques de vente en B to B et B to C auprès de clients grossistes, concessionnaires, indépendants CHR et comptes clés.



Expérience en management d'équipes de vendeurs, de managers commerciaux, de directeurs fonctionnels.



Mes compétences :

Direction commerciale

Direction centre de profits

Management