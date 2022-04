Alain DE LA VILLEON

Fabricant de stores intérieurs en tissu, je développe les produits UP STORES® qui isolent de la vue de vis-à-vis et redonnent de la lumière naturelle à l'intérieur. Le produit le plus courant est un store bateau simple de fonctionnement et à installer, qui se développent du bas vers le haut.



Les produits UP STORES® s’adressent aux architectes d'intérieur et décorateurs qui y trouvent une solution originale et esthétique.

Ces produits sont particulièrement adaptés aux habitations confrontées à des contraintes de vis-à-vis tels Rez de Chaussée, Souplex ou appartements en étages.



Leur impact sur la décoration intérieure finale fait la différence.





Mes compétences :

Sourcing

Logistique industrielle

Décoration

Stores interieurs en tissu