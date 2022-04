Une expertise géobiologique étudie l'impact de votre habitation sur votre santé : radiations et variations locales des champs électriques et magnétiques émanant du sous-sol, champs électromagnétiques d'origine artificielle (antennes relais, lignes HT, pollutions domestiques). Géobios en mesure les effets sur vous et vos proches en accordant un soin particuliers aux emplacements où vous séjournez de manière répétée (lits, sièges). L'École Française de Géobiologie également créée par Alain de Luzan forme des géobiologues, professionnels de cette discipline.