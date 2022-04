Alain DE MAXIMY

Plus de trente ans d'expérience dans le monde de la photographie, du graphisme et de la communication visuelle m'ont conduit à une compréhension globale de l'image.

J’ai travaillé pour des entreprises de grande notoriété, dans des secteurs d’activité variés: publicité, mode, industriel, mobilier, distribution, tourisme, ce qui m’a permis de produire des images de haute qualité quelque soit le projet. Je vous invite donc à consulter mon portfolio qui illustre l'excellent niveau de ma production. Pour plus d'informations vous pouvez me contacter par courriel à alaindemaximy@gmail.com



Spécialités

Publicité - Nature morte - Mode - People - Meubles et intérieurs - Portrait - Industrie - Architecture - Art



Mes compétences :

Graphic designer

Photographer

Directeur de création

Direction artistique

Fashion

Fotografo

Publicité

Graphic design

Communication

Advertising

Architecture

Photographie

Photography

Mode