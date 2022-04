Alain DE PAPE

J'ai travaillé comme courtier dans le secteur de l'assurance, de 1976 jusqu'en 1989. Ensuite, j'ai changé pour une autre secteur: le mobilier de bureau. Suite au rachat de cette entreprise, j'ai décidé de tenter un nouveau défi, mais toujours dévoué à la satisfaction de ses clients et est devenu International Business Development Manager dans la location de véhicules avec chauffeur.

Après de nombreuses années dans le secteur de la limousine et avoir créé un réseau de partenaires dans plus de 25 pays, j'ai décidé de rejoindre notre entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de produits en plastique depuis plus de 30 ans. A partir de maintenant, je serai en charge du développement des affaires de Murapack (www.murapack.com)



