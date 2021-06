Alain DE SAINT ETIENNE

JE FAIS DE LA SUPPLY CHAIN ET DE LA PRODUCTION DES LEVIERS DE COMPETITIVITE AU SERVICE DUNE PERFORMANCE PERENNE.



Enfant du Kaizen et de l'Amélioration Continue, j'ai développé une excellente compréhension des leviers de la performance actionnables à court, moyen ou long terme.

Tandis que j'optimise la Supply Chain de manière globale, je rationnalise et fidélise le réseau de fournisseurs, partenaires de la performance.

J'organise la Production, industrielle ou de services, autour du coeur de métier et de la stratégie de l'entreprise, pour optimiser et pérenniser la création de valeur, conformément aux valeurs et principes du Lean.



La qualité n'est pas négociable : elle se conçoit en amont et se pilote plus quelle ne se contrôle, en maitrisant sa variabilité, pire ennemi de la performance.

Par conséquence, les outils doivent être pensés, adaptés, optimisés et maintenus au quotidien.

Je favorise des processus simples, efficaces et basés sur des cycles courts, pour accroître la réactivité et je positionne le client au cœur de l'entreprise, en affinant si besoin le marketing de l'offre.



Je garantis la variabilité des coûts avec laide d'un contrôle de gestion opérationnel performant, et je mets en place des indicateurs de performance simples, pertinents et partagés.



Les compétences humaines constituant la vraie richesse de l'entreprise, j'encourage l'expertise et la polyvalence pour développer et valoriser les talents au service de la flexibilité, en lien avec une vraie stratégie RH de gestion des compétences.

Enfin, j'insuffle dans l'entreprise la culture de la qualité totale et de l'amélioration continue, centrée sur le client, où chacun devient acteur de la réussite collective.

___________



Double champion de France de Chasses aux Trésors et Champion de France de Jeux Mathématiques, j'ai la capacité de décrypter les situations complexes, d'en identifier les leviers élémentaires et de les hiérarchiser.



Mes compétences :

Management

Conduite du changement

Chaine logistique

Gestion de la production

Transformation numérique

Amélioration continue

Lean