Alain DE SAINT PALAIS

Passionné depuis toujours par l'intrapreneuriat et l’entrepreneuriat, j’ai développé une solide expertise dans la vente complexe, le « challenger sale » et le développement commercial en France et à l’international en travaillant pendant plus de 15 ans pour différentes entreprises de logiciels et de services.



Fortement axé sur la satisfaction client, j'aime lier la définition de la stratégie à l'exécution opérationnelle et la construction de relation d'affaires durable « gagnant-gagnant ».



Adepte du développement de réseaux professionnels (networking), j'aime développer des écosystèmes métiers et établir des relations constructives avec les partenaires commerciaux.



Ayant l’esprit d’équipe, agissant avec intégrité et montrant une véritable préoccupation pour la relation humaine, j'aime gérer des équipes transverses et coacher des individus pour atteindre un objectif commun et finaliser des affaires.



Mes compétences :

pilotage

BI

Business developer

Gestion de projet