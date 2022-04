Alain DEAIBES

Après avoir acquis auprès des industriels une solide expérience managériale et technique dans la Maitrise des Risques Techniques pendant la conception et le développement de nouveaux systèmes technologiques complexes, j'ai complété ces expériences par une activité managériale et de développement commercial.

Je suis actuellement à la tête d'une Business Unit du Groupe SECTOR.



Intéressé par une opportunité à l'internationale (expatriation souhaitable) me permettant de mettre en application mes compétences techniques, managériales ainsi que commerciales dans un environnement multiculturel complexe, nécessitant une grande autonomie et une capacité de prise de décisions.





Mes compétences :

Functional Safety

Moteur thermique

Prospection commerciale

Analyse stratégique

Management d'équipe

Sûreté de Fonctionnement et ISO 26262

FMDS

Automobile

MBA

Développement commercial

General Management

GMP