Alain DEBORD

Bonjour. Je me présente je m'appelle Alain , j'ai 51 ans et je suis caissier chez carrefour. Je suis actuellement à la recherche d'une baby-sitter sur REIMS pour garder mes enfants de 3 ans et 8 ans de la sortie de l'école jusqu'à notre retour. Salaire : 8 euros de l'heure (peut-être amené à augmenter selon les services fournis) . N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes intéressé