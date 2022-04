Alain DEBORDE

Mes domaines de compétences :



- Comptabilité :

Etablissement des comptes sociaux.

Déclaration sociales et fiscales.

Etablir et suivre les budgets prévisionnels.

Trésorerie et suivi du compte client.

Reporting société Mère, Forecast.



- Ressources Humaines :

Administration courante du personnel.

Gestion de la paye.

Plan de formation.

Institution représentatives du personnel. (CE, DP, DS, CHSCT...)



- Encadrement

3 Personnes.