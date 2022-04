Alain DEBUREAU

J'ai 49 ans, marié, 4 enfants. Depuis que j'ai intégré FM Logistic en février 1996, j'ai occupé plusieurs postes sur plusieurs plateformes (Crépy-en-Valois - Longueil-St-Marie - Onnaing - Ludres et Châlons en Champagne. J'ai commencé au poste de chef d'équipe sur le dossier Kraft et j'ai évolué successivement du poste de RAO, RO, RC, Directeur des activités au poste de Directeur de Plateforme. Ce poste de direction je l'occupe depuis 6 années et la découverte d'un nouvel environnement commercial et technique à chaque mission me permet de faire évoluer mes compétences.



Mes compétences :

Autodidacte

Empathie

Minutieux

Rigueur