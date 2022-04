Alain DECTOT

Bonjour , j'ai 51 ans , je travaillais dans une verrerie et j'ai été licencié économique en 2013 .

ne pouvant accepter cette situation , j'ai décidé de rebondir avec un produit novateur .

habitant dans un environnement côtier ou le tourisme est présent , le choix du drone était tout trouvé ..

après la bataille du diplôme théorique d'ULM , le MAP pour l'agrément auprès de la DGAC et les arrêtés préfectoraux , je suis inscrit à la chambre des métiers de ma région en tant que ADS ( air drone service )

immobilier , suivi de chantier , inspection , événementiel , touristique , les possibilités sont nombreuses .

j'espère que ce choix sera payant et comme on dit : qui ne tente rien n'a rien ......