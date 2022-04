Alain DEFOSSE

Bonjour

je m'appelle Alain Défossé actuellement en poste comme chargé s'enseigne pour la société Helliner et le contrôle de gestion Helline.

je fais l'interface entre les différents secteurs de la comptabilité ( Client -Fournisseurs-Trésorerie...) et le contrôleur de gestion de la société

j'établis le compte d'exploitation comptable à chaque fin de mois ainsi que des clôtures trimestrielles avec intégration aux normes IFRS pour la consolidation des comptes du groupe.

je suis le contact privilégié des commissaires aux compte lors de la clôture annuelle.

j'établis la liasse fiscale sur le logiciel ETAFI

j’élabore le budget- plan à 3 ans et actualisation en relation avec le contrôleur de gestion de la société

Mes compétences :

Consolidations

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Hyperion

Etafi Decisiv

BO