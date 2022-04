Alain DELAHAYE

Vincent Sicet Lingerie se nourrit de l'expérience acquise auprès des établissements Vincent Sicet, créés depuis plus d'un siècle et développant des gammes de corseterie et de bonneterie.



Toujours basées près de Bordeaux, nos équipes sillonnent les salons textiles en France et à l'étranger pour sélectionner des produits et matières de qualité, adaptés à une large clientèle.



La collaboration avec nos clients s'effectue soit par sélection dans nos collections, soit à partir de dossiers envoyés par leur bureau de style.



Dans les 2 cas, nous vous accompagnons dans l'adaptation des modèles à votre cible marketing. Cette démarche, principe de base de la marque distributeur, vous permet de présenter des produits exclusifs vous rendant libre d'appliquer un taux de marge plus élevé.



Nous assurons ensuite la totalité de l’industrialisation en proche import ou import Asie, jusqu’à la livraison de la commande en entrepôt, et la gestion d’éventuels réassorts dans le cas de produits permanents.



N'hésitez pas à prendre contact pour échanger sur nos collections ou notre organisation ...