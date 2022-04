Créée en 2015, par Alain DELAHODDE, l’Entreprise est maintenant en plein développement dans son activité la rénovation d'habitations et de bâtiments.



Le siège social situé à FONTAINE BONNELEAU, Commune rurale de l'Oise, à égale distance de BEAUVAIS et d'AMIENS.



Dans le souci de toujours mieux servir ses clients un onglet contact a été mis à votre disposition pour toute demande telle que information, conseil et devis.



La zone de couverture : l'Oise, la Somme, l'Aisne, la Seine Maritime, le Nord, le Pas de Calais ainsi que la région Parisienne.



L’Entreprise se veut et revendique une structure artisanale et familiale, forte d’une compétence de 10 années d’expérience.



Etre proche de ses clients est le maitre mot du Gérant, Alain DELAHODDE. Le service d’un artisan dont la qualité de service et le professionnalisme permettent d’optimiser un des meilleur rapport qualité/prix.



