Alain DELAMARCHE

Bonjour et merci de votre curiosité pour mon profil,

cv mis à jour fin juin 2012

sur candidapec à votre disposition

59 ans autodidacte et "bi"

expérience dans le privé 28 ans

expérience dans le public 11 ans



confirmé dans des challenges diversifiés ;

encadrement du crédit, développement de réseau commercial, création d'entreprise primée, certifications qualité, négociations RTT, remises en conformité, centralisations des fonctions logistiques hospitalières



en poste et recherche de mobilité vers :

audit/évaluation ou conseil/formation

en santé et/ou médico social



12 ans - banque/réassurance PARISBAS/SICAMA

3 ans promotion immobilière INTERMARCHE

2 ans distribution spé équipements lourds logistique collectivités BERGERAND/électrolux pro

1 an direction intérim médico social EHPAD

5 ans consultant BET et free lance sanitaire médico social

5 ans auditeur consultant formateur en étab. publics de santé TECNOREST

5 ans auditeur de gestion/assistant du directeur

C.H. Tulle 500 lits



savoir - faire :



- audit/études préalables au diagnostic stratégique et à la gestion des risques sur investissements fonctionnels ou matériels dans le tertiaire



- analyses fonctionnelles préalables à l'expression des besoins et à la rédaction du Cahier des Charges tactique



- conception ( dessin de plans )programmation des outils ( structurels, fonctionnels et opérationnels )nécessaires à l'organisation du travail définie dans le CdC



- études d'impact du changement sur l'organisation existante pour conception de plans opérationnels



- gestion de projets ( investissements, réorganisation )

- conception de supports pédagogiques

- appui méthodologique à la conduite du changement

- formation des cadres



- gestion administrative "affaires générales" en institution de santé



disponibilité moins de 3 mois

mobile 16, 17, nord33, 79, 86, 87



Mes compétences :

Audit

Cahier des charges

Conception

Conduite du changement

Conseil

etudes de faisabilité

FAISABILITE

Organisation

Rédaction

Synthèse

Gestion

Management

Analyse

Formation