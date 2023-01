Serge PEREZ

Après un parcours universitaire en France et Espagne, et une expérience en cabinet d'avocats à Madrid, j'ai intégré le milieu bancaire dans le cadre de la restructuration de dettes en entreprise.



Fort de cette expérience je me suis tournée vers le conseil aux entreprises à travers le cabinet conseil SVP ou j'ai été expert-consultant pendant 10 ans en droit bancaire, procédure collective pour accéder au poste de consultant sénior en stratégie d'entreprise, activité transversale et ô combien passionnante.



Aujourd'hui je suis directeur du développement d'une société spécialisée dans le conseil en management de projets et gestion de projets dans le domaine de la pétrochimie, de l'aéronautique, des télécoms ainsi que l'urbanisme.



Mes devises: "le savoir n'a d'intérêt que s'il est partagé" et "se mettre au service des autres n'est pas s'abaisser mais au contraire contribuer à s'élever ensemble"



Mes compétences :

Aéronautique

Business

Business Analysis

conduite de changement

Energie

Formation

Fusion Acquisition

Gestion de projet

juriste

Lean

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Milestone

Organisation

Organization

Pétrochimie

Planification

Telecom

Urbanism

Urbanisme