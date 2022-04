Alain DELAVILLE

18 à ... EDF DIPDE Délégué Travaux - Département réalisation

14 à 18 EDF CNPE Golfech service ingénierie - Chef de projet pluriannuel

08 à 13 EDF CIPN Expert electrotechnique - Département Etudes Ingénierie Nucléaire

03 à 08 CEGELEC Sud Ouest - Responsable BE Service Grands Projets

96 à 03 VINCI ENERGIE - responsable d'activités

84 à 96 SELF 2i - responsable BE



Mes compétences :

Bureau d'études

Chef de projet

Responsable bureau d'études