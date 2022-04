Alain DELEGLISE

J’aime intervenir dans des infrastructures déstabilisées, déséquilibrées, en péril ponctuellement, pour :



- analyser et décrire les mécanismes;

- inventer de nouvelles solutions mieux adaptées;

- produire des documents fondateurs.



En vue d’être utile, de rétablir l’ordre rapidement, de respecter l'éthique et de transmettre aux équipes en place.



J'ai la notion du "besoin d'en connaître" et le respect de la confidentialité des informations.



L'esprit communautaire du monde open-source est pour moi fondamental. Le partage du savoir permet à tous de grandir et d'être plus performant.



Mes compétences :

Linux

LPI

Avant vente

Proxmox

Samba

Sophos

Administration système

SUSE

Debian

GNU/Linux