Cedric DELSARTE

Informatique :



Maintenance : Hardware, diagnostic, dépannage, maintenance préventive



Helpdesk : Assistance à lutilisateur, suite bureautique, logiciels de ticketing, gestion de parc (GLPI), rédaction de procédures, script de dépannage, PMAD



Système : Windows : Windows Serveur 2008 R2, 2012 R2, 2016 : Active Directory (AD), GPO, WDS, DHCP, DNS. Windows Client 7, 8 et 10



Linux : Ubuntu Serveur et Client 16.04 et 18.04 : DHCP, DNS, Configuration

Configuration de SuperSign CMS



Réseaux : Modèle OSI, IPV4, IPV6, TCP/IP, Paramétrage et configuration de switch et de routeur (Vlan, Nat, Port Forwarding, Telnet, SSH)



Téléphonie : 3CX (Paramétrage et configuration de la partie client et serveur)



Outils bureautique :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access