Alain DELEPLACE

Ingénieur mécanicien de formation, marié, une fille, j'ai passé les 13 premières années de ma vie professionnelle en Asie (Corée, Philippines et surtout Chine) pour la mise en service de turbines à vapeur dans des centrales de production d'électricité puis pour en assurer localement le service après-vente.

Je suis maintenant responsable commercial dans une société alsacienne, Cryostar, qui conçoit et vend des machines tournantes cryogéniques (pompes, turbines et compresseurs) pour des applications industrielles spécifiques.

Mes passions sont essentiellement sportives: course à pied et tennis de table.



Mes compétences :

Asie

Chine

Commercial

Compresseur

Cryogénie

Turbine