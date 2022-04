Alain DELGRANGE

Année Fonction exercée Titre de l'œuvre Caracteristiques Production Encadrement

1995 2nd assistant Decorateur Yellow pages Film publicitaire La Franco American Patriçia Clairet

1995 2nd assistant Decorateur Keno Film publicitaire Telema Sylvia Lemerer

1996 Regisseur adjoint Swatch Film publicitaire Les Télécreateurs Alain Blanchard

1997 2nd assistant Decorateur Nawak Film d'animation Canal+ Sebastien Monteux

1997 2nd assistant Decorateur Sheeba Film publicitaire Bizance Marie Pierre Durand

1997 2nd assistant Decorateur Jean Paul Gaulthier Photos publicitaires Derives Sebastien Monteux

1997 2nd assistant Decorateur Canal Satélite Film publicitaire Bandits Patriçia Clairet

1997 2nd assistant Decorateur Renault Laguna Concorde Film publicitaire Gang Patriçia Clairet

1997 2nd assistant Decorateur Fnac Film publicitaire Premiére Heure Michel Barthélémy

1997 2nd assistant Decorateur Yves St Laurent Live Jazz Film Institutionel Bandits Patriçia Clairet

1997 2nd assistant Decorateur Passy Film Musical Ninety Nine Segoléne Rocher

1998 2nd assistant Decorateur Banque Directe Film publicitaire Bandits Pierre Pell

1998 1er assistant Decorateur Anakine Film Musical Bandits Pierre Pell

1998 Stagiére Decorateur Ma place sur le trottoir Long metrage Premiére Heure Michel Barthélémy

1998 1er assistant Decorateur Pit Baccardi Film Musical Wanda Christophe Labbé

1998 1er assistant Decorateur Infonie Film publicitaire Wanda Sebastien Monteux

1999 2nd assistant Decorateur Touring Club Suisse Film publicitaire LDM Marie Pierre Durand

1999 2nd assistant Decorateur Macif Film publicitaire Premiére Heure Marie Pierre Durand

1999 2nd assistant Decorateur Eau Jeune Film publicitaire No sacrifice Marie Pierre Durand

1999 2nd assistant Decorateur Badoit Film publicitaire 41 41 Marie Pierre Durand

1999 Accessoiriste Alex Gopher Film Musical Midi Minuit

1999 1er assistant Decorateur Henaff Film publicitaire La Pac Sebastien Monteux

1999 Accessoiriste Mr Oizo Film Musical Midi Minuit

1999 1er assistant Decorateur Abdel a rendez vous Court Metrage GREC Patriçia Clairet

1999 Accessoiriste Axelle Red Film Musical Midi Minuit Christophe Labbé

2000 Accessoiriste Stephane Eicher Film Musical Midi Minuit Christophe Labbé

2000 1er assistant Decorateur Salakis Film publicitaire La Base David Bersanetti

2000 Illustrateur Phillip Morris Evenementiel Movie com event

2000 Illustrateur Edouard Life Sciences Evenementiel Movie com event

2000 1er assistant Decorateur Z Bank Film publicitaire 1.33 Berenice rubel

2000 Accessoiriste Micro Ciné Court Metrage Canal+ Guillaume Amossé

2000 Chef Decorateur ATFC Film Musical Midi Minuit

2000 2nd assistant Decorateur Eau Jeune Film publicitaire Movie box William Abello

2000 Ensemblier Daucy Film publicitaire Dream Films

2000 Accessoiriste Micro Ciné Court Metrage Nulle part ailleurs prod

2000 Chef Decorateur Worldcom Film publicitaire Midi Minuit

2001 Accessoiriste Akhenaton Film Musical Entropie David Bersanetti

2001 chef Decorateur Playstation Film publicitaire 1.33

2001 1er assistant Decorateur JO 2008 Film publicitaire Anthefilms Ambre Fernandez

2001 Chef Decorateur Amnesty International Film Humanitaire Midi Minuit

2001 Regisseur d'exterieur adjoint 3 zeros Long metrage Mandarin William Abello

2002 1er assistant Decorateur José Garcia Film Musical La Base David Bersanetti

2002 Chef Decorateur PMU Film publicitaire La Base

2002 Chef Decorateur Axelle Red & Renaud Film Musical La Base

2002 1er assistant Decorateur Laboratoire Vendome Film publicitaire La Base David Bersanetti

2002 Chef Decorateur Lady Laistee Film Musical Entropie

2002 Chef Decorateur Equipe TV Film publicitaire La Base

2002 1er assistant Decorateur Lu Film publicitaire La Base David Bersanetti

2003 1er assistant Decorateur Freedent Film publicitaire La Base David Bersanetti

2003 1er assistant Decorateur Vichy Film publicitaire Cake Films David Bersanetti

2003 1er assistant Decorateur Roc Film publicitaire Cake Films David Bersanetti

2003 Chef Decorateur Aviva Film publicitaire Radical Media



