Alain DELOECKER

Fort d’une expérience de 25 ans dans la maintenance en IAA, chimie, pétrochimie et de 8 ans dans la sécurité en IAA, j’ ai développé des qualités de leadership dans le management d’équipes opérationnelles. J’ai travaillé sur des projets d’optimisation et d’industrialisation, établi des politiques de maintenance adaptées et mis en œuvre des démarches sécurité performantes.



Mes compétences :

Management de la maintenance

Management de la sécurité

Gestion de projet

Amélioration continue

AMDEC

WCOM Lean management

ISO 14001 Standard

OHSAS 18001

FMECA

Continuous Improvement

Feasibility Studies

Prototyping

Assembly Lines

Compliance Audit

Special Purpose Machinery

Audit

Hazard Analysis and Critical Control Point

Lean Manufacturing

la maintenance - Management

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word