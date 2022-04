Alain DELPEY

Pour les entreprises, je peux réaliser un reportage et diffuser certaines photos pour la presse : Trombinoscope, Évènement national, International

Faîtes appel à un photographe professionnel de la presse pour vos évènements : le cadrage des photos pour la presse est différent des cadrages pour les souvenirs d'un évènement.

C'est facile pour savoir si un photographe est un professionnel de la presse, demandez lui sa "carte de presse" !!!

Pour retrouver mon travail : composez mon nom et prénom ou idf-fotos sur Google

En France ou á l'Etranger je suis disponible sur des périodes longue ou courtes.



- il est important pour votre communication de faire appel á un photographe professionnel.

- N'oubliez pas "Une photo = 1000 mots"



Je suis spécialisé pour les secteurs suivants :

- Tourisme,

- Loisirs,

- Urbanisme,

- Collectivités,

- Evénementiel,

- Salon et festival,

- Hôtellerie, Gîtes, chambres d'hôtes,

- Camping

Mes compétences :

Expositions

Reportage

Reportage photo