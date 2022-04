Alain DÉNIEL

J'accompagne mes clients grands-comptes dans leurs réflexions - Métiers, Relation Client et IT - et assure la responsabilité globale de la relation commerciale avec eux, en tant que représentant du groupe Orange (maison mère et filiales).



Je conseille mes clients sur l’apport des nouvelles technologies dans leurs projets à moyen et long terme, en m’appuyant sur les expertises et la dimension innovante du groupe Orange : Relation Client, Marketing, R&D, International, Réseaux, IT, Services Clients …



J'anime et coordonne la stratégie de contacts de l'équipe commerciale et celle d’après la vente quel que soit le domaine d’offres concerné, afin d'atteindre les objectifs de croissance et de qualité des services rendus à mes clients.



Mes compétences :

Innovation

Vente

Grands comptes

Qualité