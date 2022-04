Alain DENIZET

J'ai 55 ans, une fille Coline et un garçon Gatien de 13 et 15 ans.

Mon épouse Marie Françoise est enseignante.

Je me suis investi dans mon travail dès le démarrage de ma vie professionnelle.

J'ai évolué au fur et à mesure du développement de la division en vivant des métiers variés et motivants.

La structure des unités est telle que l'on gère au quotidien une PME avec toutes les charges que cela suppose et la filiale d'un grand groupe avec d'autres responsabilités telles que le reporting tout en bénéficiant de sa puissance.

Le management des hommes par la motivation, l'amélioration continue et la résolution des problèmes restent mes actions préférées.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Ouverture internationale

PME

Politique

Qualité

Ténacité