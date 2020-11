Lionel DUGUÉ

Etant depuis plus de 30 ans dans les industries aéronautiques et automobiles, mes moteurs sont l'enjeu et l'action.J'apprécie avant tout de fédérer des collaborateurs autour d'un projet, de convaincre les décideurs de prendre des décisions qui permettent d 'atteindre les objectifs. Je m'efforce d'instaurer un climat serein, participatif car il m'est impensable de décider ou de réfléchir sans tenir compte des intérêts du groupe.



Mes compétences :

Production

Qualité

Gestion de projet

5S

Amélioration continue

AMDEC

ISO 9001

QRQC

8D

EN 9100 / PART FAR 145

Management

Automobile