Sylvain MICHOUX

Professionnel de la gestion de production, ordonnancement.



J ai occupé pendant 11 années les postes de Responsable METHODES puis PRODUCTION et LOGISTIQUE dans une PME de Métallurgie (industrie automobile) ,puis dernièrement toujours dans la métallurgie mais dans un groupe de 50 000 personnes.



Grâce à mes activités précédentes, j’ai été amené à superviser 2 équipes de production

(30 personnes) , en 2 X 8, avec deux chefs d’équipes, 4 régleurs, 2 caristes, 2 préparatrices de commandes et environ 20 opérateurs.



J'ai eu de nombreux contacts avec des fournisseurs et clients dans l'industrie automobile , industrie armement, biens d’équipements, industrie du BTP et métallurgie générale.



j'assurai le suivi administratif et technique des affaires, gestion des relations clients ainsi que fournisseurs , planning de production en exploitant un système d'ERP, gestion des approvisionnements / achats.



Tout conseil sur votre expérience ou toute mise en relation avec des contacts potentiels seront les bienvenus.



Mes compétences :

Gestion de la production

Lean supply chain

Gestion des achats

Visual Basic

Kanban

ERP

Permis chariot elevateur type 3 / 4 / 5

PDCA/ 5S /AMDEC

SYLOB