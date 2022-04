Antoine GRAC

INGENIEUR R&D - PROGRAMMATION 3D - INFOGRAPHIE

6 ans d’expérience dans le développement de Moteurs et Outils 3D

Connaissances en Modélisation, CAO, Infographie et Réalité Virtuelle

34 ans - Domicilié en Île de France



Mes compétences :

3ds

Android

CAO

Gameplay

GLSL

Infographie

iPad

iPhone

Jeux vidéo

Maya

MEL

MFC

Modélisation

Opengl

OpenGL ES

Programmation

Réalité virtuelle

Recherche

Recherche et Développement

Video

Wii

C