Alain DENNIEL

Cadre commercial depuis plus de 25 ans,Mon métier est également ma grande passion.De formation supérieur avec des études en génie électrique,je me suis orienté vers la fonction commerciale;à ce titre j'ai participé à un concours d'entrée à l'école Rank Xérox de ventes. J'y ai vécu une formation très pointue sur les techniques d'entretien de vente(PSSIII méthode learning),complétée par le coaching efficace des commerciaux. Ma principale plus value est de faire du business en sachant motiver et faire progresser une force de vente.Dans mon métier de développeur et de manageur commercial, savoir négocier un plan de progrès, tirer < < vers le haut < < compétence et motivation, organiser le suivi et reconnaître la réussite sont mes principales qualités.



