Alain DENNINGER

- Recherche et commercialisation de biens immobiliers neufs - VEFA, sur les régions Alpes, Côte dAzur, Paris en accession - RS, investissement et Nue-Propriété, auprès d'une clientèle internationale non-domiciliée.



* B2C > commercialisation de programmes immobiliers en VEFA

* B2B > Animation des réseaux et des apporteurs d'affaires.

* expert métier de la gestion du parcours client & intervenants tiers : financement, juridique, fiscal, gestion, comptable, architecte d'intérieur, etc

* Anglais courant, pratique professionnelle depuis 30 ans