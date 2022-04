Alain DEPAGNE

Après une carrière dans le pétrole ( Bp- Ipedex International) puis dans le ciment ( Ciments Francais / Italcementi Group ) terminée en 2010 comme Corporate Training Manager , je suis devenu consultant indépendant pour DuPont dans les domaines de la formation et de la sécurité ce qui m' a conduit à créer ma société Elni Conseil.

Par ailleurs j' anime - à titre bénévole - des groupes de travail dans le cadre d' IESF Emploi Lyon//Rhone/Ain (Ingénieurs et Scientifiques de France ) pour aider des ingénieurs et scientifiques expérimentés à retrouver un emploi.



Pour avoir été expatrié de longue durée dans 4 pays ( Arabie saoudite , Maroc , Jordanie ,Sénégal ) et par mes fonctions chez Italcementi j'ai acquis une bonne connaissance de l' international et des problématiques interculturelles et du management en général.



Mes compétences :

Management

Formation

Organisation Industrielle

Développement des Compétences