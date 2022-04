Alain DEPLAIX

Dirigeant du Cabinet TAKECARE CONSEIL en conduite du changement

Consultant Expert - Formateur - Coach - Psychosociologue

20 ans d’expérience professionnelle au sein de l’activité High Tech dans le domaine opérationnel comme Directeur Commercial et Directeur Marketing,



- Consultant en stratégie et développement d’affaires : accompagnement de dirigeant et de créateur

d’entreprise



- Conseil en conduite du changement et sur la Performance du Manager :

Efficacité et Performance durable, Affirmation de soi, Posture de dirigeant, team building, Intelligence

collective, et Intelligence Emotionnelle, management de transition, repositionnement professionnel.



- Conseil et intervention sur la Qualité de Vie au travail (RPS) certifié IPRP



- Enseignant en Master 2 Entrepreneuriat, université Paris 5 -Descartes





Mes compétences :

Approche scientifique de l'humain

Connaissance de l'Entreprise

Grande créativité, flexibilité