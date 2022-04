Alain DEPLAIX

Un premier parcours de 20 ans, en tant que manager directeur opérationnel et fonctionnel, mené au sein de grandes entreprises du secteur industriel telles que Xerox, Alcatel, Siemens, Kyocera.



Une expérience de création d'"une start'up" dans le domaine de l'édition logicielle .



Aujourd'hui une orientation professionnelle tournée vers la dimension humaine en entreprise afin d'accompagner toute personne à trouver dans ses ressources la réussite de son projet de vie.



Toutes ces années m'ont permis d'acquérir une expertise dans l'élaboration et la mise en place de stratégies commerciales, de stratégies d’organisation et d’assurer le management d’équipes.

Ces responsabilités m’ont amené à recruter des Hommes et à mettre en place une politique d’évaluation et de formation.



Depuis 2002 j'interviens en entreprise comme:



- Consultant: conseils en management auprès des entreprises et auprès de Direction Fonctionnelle sur des problématiques autour de l'efficacité managériale et la conduite du changement et en accompagnement de carrière professionnel.



- Consultant en stratégie entrepreunariale: auprès des créateurs d'entreprise et de la CCI ( stratégie commerciale, marketing)



- Psychosociologue: intervention-formation pour un diagnostic, de la prévention,des préconisations sur les risques psychosociaux



- Coach: accompagnement de manager , cadres d'entreprise, cadres dirigeants , créateurs d'entreprise, coaching d'étudiants



Formation: Offre de formations personnalisées (ingénierie de formation et animation) dans les domaines du management, développement personnel,communication, prise de poste, tutorat, projet professionnel, accompagnement des seniors, evaluation des collaborateurs auprès des DRH ou des Directeurs opérationnels .

Formation et conseil de créateurs d'entreprise dans l'élaboration de leur Business Plan, de l'évaluation de leur projet et de sa mise en application.



Enseignement : Chargé d'enseignement auprès des universités (Paris 5) et de grandes écoles de commerce de Paris et de province en Management , Stratégie d'entreprise, stratégie entrepreneuriale et Marketing.



