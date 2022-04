Alain DEPOISIER

Ma vie professionnelle s’est orientée vers le commerce issu du milieu associatif ou coopératif.



La considération du « collectif » et de "l’humain » a souvent guidé mes choix.



Aujourd'hui, je dirige le groupement Espace Coopérative dont dépendent les enseignes Espace Revêtements et Espace Hygiène.



Avec l'engouement des administrateurs de cette coopérative, nous avons pu réaliser une enseigne au niveau national associée à un groupement européen présent sur quatre pays de l'Union.



Les négociations commerciales et les "relations terrains" sont des activités qui me passionnent. Elles permettent d'évoluer dans une dynamique positive et de cultiver une vision d'avenir.



Mes compétences :

Bricolage

Outillage

Peinture